SP vacina contra covid-19 e gripe em parques e na Avenida Paulista

Para ampliar a cobertura vacinal da população da cidade, a prefeitura de São Paulo disponibiliza hoje (3) seis locais para a vacinação: dois deles na Avenida Paulista (uma tenda na altura do número 52 e uma farmácia no número 995) e quatro tendas espalhadas pelos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo e da Juventude.

Esses locais funcionam até as 16h e estarão aplicando vacinas contra a covid-19 e a gripe influenza, além de outras doenças. Na farmácia da Avenida Paulista, 995, será aplicada apenas vacina contra a covid-19.

A vacinação contra a gripe está disponível neste momento para toda a população de São Paulo acima de seis meses de idade. Para a covid-19 é preciso observar o público elegível: a segunda dose adicional (ou quarta dose), por exemplo, neste momento está disponível para pessoas acima dos 40 anos e que tomaram a primeira dose adicional (terceira dose) há mais de quatro meses.

Os postos também estarão aplicando imunizantes diversos para crianças como a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

Amanhã (4), a vacinação continua sendo feita nos megapostos, unidades básicas de Saúde (UBS) e nas AMAs/UBSs Integradas.

Mais informações sobre a vacinação na cidade de São Paulo podem ser obtidas no site Vacina Sampa.