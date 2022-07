Afogamento: bombeiros orientam sobre os cuidados necessários com piscinas

A morte de uma criança de apenas dois anos de idade por afogamento, na piscina de casa, deixou toda a cidade de Ituiutaba consternada neste último fim de semana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar o fato ocorreu no sábado, dia 02 de julho por volta das 09h30 na rua Araguaia no bairro Marta Helena em Ituiutaba.

Segundo testemunhas, acredita-se que a criança tenha conseguido abrir a porta que dá acesso à piscina, vindo a cair dentro das águas. Assim que percebeu a ausência da criança, uma familiar foi procurá-la, tendo encontrado a mesma já dentro da piscina se afogando. Uma equipe do Samu foi até o local e prestaram o atendimento a criança, porém a vítima não resistiu e faleceu.

De acordo com o Tenente André Mariano, comandante do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba “o uso recreativo de piscinas por crianças, necessita de uma atenção redobrada de um adulto, pois o público infantil não possui a percepção do risco que o local oferece, devendo ser monitorado em todo o tempo”

O Comandante ainda destaca que no município existe uma lei que regula o uso de piscinas e presença de guarda-vidas em locais de recepção de público e eventos como clubes, academias de esporte e ginástica, salões de eventos, estabelecimentos de ensino e congêneres.

Já com relação as piscinas particulares, em residências, o Tenente destaca que cabe aos proprietários adotar as medidas de segurança necessárias.

Quanto ao uso de piscinas o Corpo de Bombeiros faz o seguinte alerta:

1. Crianças devem sempre estar sob a supervisão de um adulto.

2. Não permita o acesso à piscina para crianças menores desacompanhadas.

3. Caso você necessite se afastar da piscina, leve sua criança consigo.

4. Isole sua piscina.(Utilize Grades e lonas específicas)

5. Instale tampas de proteção adequados para drenos das piscinas.

6. Em clubes, verifique sempre a presença de guarda-vidas no local.