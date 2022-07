IBGE antecipa no DF convocação de candidatos aprovados para o Censo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Distrito Federal (DF) resolveu antecipar para hoje (4) o início da convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado (PSS) do Edital 2021/10 para as 2.631 vagas de recenseador do Censo 2022. Quem quiser se informar sobre o resultado oficial pode acessar o site do IBGE.

A convocação está sendo feita pelo e-mail informado pelos participantes ao se inscrever para a seleção. O prazo de resposta do candidato é de até dois dias úteis, para que possa assumir o cargo.

Na próxima etapa, os aprovados no PSS para trabalhar no DF vão passar por treinamento, que está previsto para ocorrer no Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) entre os dias 18 e 22 deste mês.

Segundo o IBGE, a decisão do coordenador operacional do Censo no DF, Marcelo Nunes, de antecipar a data da convocação, foi para, em caso de desistência de algum aprovado, incluir outro participante para ocupar a vaga.

Conforme o IBGE, é uma questão de organização a fim de evitar que no início do treinamento, o total de vagas não esteja completo. “A gente precisa ter os 2.631 treinados entre os dias 18 e 22. Se houver desistências, vamos buscar as pessoas que não têm interesse e preencher as vagas que precisamos treinar”, informou a assessoria de imprensa.

Só serão contratadas as pessoas que concluírem o treinamento e forem aprovadas no teste final. O objetivo é verificar se a pessoa está totalmente informada dos conceitos para a realização do Censo 2022 e se realmente está habilitada para ser recenseador que vai a campo.

Para as outras unidades da Federação, o início da convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado será na segunda-feira da semana que vem (11). A coleta do Censo 2022 será realizada entre os dias 1º de agosto e 31 de outubro.