Top 5 sites de jogos de azar mais seguros de 2022

A segurança é um elemento essencial em um site de apostas ou cassino online. Por isso, sempre quem você for procurar uma nova plataforma para jogar, é importante conferir alguns aspectos que podem torná-la mais ou menos confiável. Eles podem incluir desde a licença do site até itens básicos de proteção ao usuário, como criptografia SSL.

Neste artigo, apresentamos os 5 sites de jogos de azar mais seguros para usuários do Brasil. Além disso, avaliamos quais fatores são mais importantes para avaliar o nível de proteção que uma plataforma oferece aos seus usuários.

Top 5 sites de jogos de azar mais seguros

Avaliamos diversos quesitos para chegar à lista dos sites de jogos de azar mais seguros do Brasil. A seguir, explicamos melhor a importância de cada um deles. Para informações adicionais, leia mais aqui.

O nosso ranking de plataformas mais seguras ficou assim:

LeoVegas NetBet Betway JackpotCity Casino Royal Panda

Quer saber por que selecionamos esses sites? Então, confira nossa explicação para cada uma dessas escolhas:

1 – LeoVegas

O LeoVegas é um site de apostas esportivas e jogos de azar online. Seu site é protegido por criptografia SSL de 256 bits. A empresa tem licença da Malta Gaming Authority (MGA), uma das entidades mais respeitadas no universo de iGaming. Além disso, o site tem um histórico de segurança muito bom, sem registros de invasões ou outros tipos de fraudes que possam comprometer a segurança dos clientes.

2 – NetBet

A NetBet é uma plataforma segura e confiável, que oferece um excelente serviço aos seus clientes. Ela oferece muitos mercados de apostas e uma ampla gama de jogos, além de um sistema de segurança eficiente. Além disso, o NetBet oferece um bônus de boas-vindas para novos apostadores. Atualmente, a empresa tem licença emitida pela MGA, mas também por outras entidades, como a Hellenic Gaming Commission (HGC), da Grécia.

3 – Betway

A Betway é mais uma opção confiável, oferecendo aos clientes uma ampla gama de jogos, uma das maiores diversidades em apostas esportivas e um ótimo serviço de atendimento. A Betway é uma das empresas de apostas mais seguras do mercado, devido às suas rigorosas medidas de segurança e à sua vasta experiência no setor. Tem licenças da MGA, Gambling Commission do Reino Unido e outras entidades respeitadas.

4 – JackpotCity Casino

O JackpotCity Casino é um cassino online sólido, devido às suas medidas rigorosas de segurança. Sem apostas esportivas disponíveis, seu foco está nos caça-níqueis, com centenas de jogos auditados e resultados confiáveis para os usuários. Os métodos de pagamento também são seguros, e os usuários podem recorrer ao suporte da empresa em caso de dúvidas. Tem licenças da MGA e da Kahnawake Commission do Canadá.

5 – Royal Panda

Desde o seu lançamento, em 2016, o Royal Panda tem sido conhecido como um site de apostas e cassino online extremamente seguro. Ele é licenciado e regulamentado tanto pelas leis de Malta quanto pelo Reino Unido, o que significa que seus fundos estarão seguros aqui. A plataforma também implementou tecnologias de criptografia de ponta para proteger as informações de conta de seus jogadores.

Como saber se um site de apostas é seguro?

Existem alguns elementos que você deve avaliar para saber se um site de apostas e cassino é seguro. Por isso, é essencial saber o que esperar em relação a cada um deles. Em resumo, você deve estar atento(a) aos seguintes fatores:

Licença de operação

Auditorias e selos independentes

Criptografia SSL

Métodos de pagamento confiáveis

Suporte ao cliente

Histórico da plataforma

Os sites de jogos de azar buscam sempre demonstrar aos clientes que cumprem com os critérios de qualidade em cada um desses quesitos. Então, não é difícil encontrar informações sobre eles ao acessar uma plataforma. A seguir, explicamos a importância de cada um dos elementos para que você avalie se um site realmente tem tudo em dia.

Licença de operação

O primeiro dos fatores é sempre o licenciamento do operador. Todo site de apostas e cassino online legítimo deve ter uma licença emitida por um órgão regulador oficial. Assim, você saberá que a plataforma segue normas sólidas e está comprometida com seus clientes.

Atualmente, alguns exemplos de entidades respeitadas no mundo dos sites de apostas e cassinos online são a MGA, a Gambling Commission do Reino Unido e a Autoridade de Jogos de Curaçao. No entanto, você também poderám encontrar selos de entidades como a Kahnawake Commission, do Canadá, e de órgãos reguladores da Grécia, Chile, Portugal e Alemanha, entre outros.

Auditorias e selos independentes

Os operadores de cassino, em particular, costumam exibir selos de jogos justos. Isso significa que a plataforma segue as boas práticas do mercado e oferece resultados imparciais nos jogos. Em geral, é possível encontrar essa informação no rodapé da página inicial de cada site.

As auditorias independentes são realizadas por empresas especializadas em avaliar a qualidade do operador. Esse processo é importante para garantir que um site de apostas e cassino esteja em conformidade com as normas de segurança e os requisitos técnicos fundamentais dessa atividade. Alguns dos principais organismos que fazem essa verificação são a eCOGRA e a iTech Labs.

Criptografia SSL

Outro elemento importante é a criptografia SSL. Todo site seguro terá criptografia SSL para proteger as informações pessoais e financeiras de seus usuários. A criptografia SSL é um protocolo de segurança que encripta os dados trafegados entre o usuário e o site. Isso impede que terceiros acessem as informações pessoais e financeiras dos jogadores.

Para conferir se uma plataforma de jogos e apostas usa esse recurso, basta verificar o ícone de cadeado na barra de endereço do seu navegador, uma vez que você tenha acessado o site. Clicando sobre o cadeado, você pode obter mais informações sobre o certificado utilizado.

Métodos de pagamento confiáveis

Os métodos de pagamento confiáveis são fundamentais para a segurança dos apostadores. Isso porque, geralmente, são os principais alvos de ataques de hackers. Por isso, é importante que o site utilize gateways de pagamento seguros, como Neteller, Skrill e Paysafecard. No Brasil, também é comum realizar pagamentos por transferências via Pix e boleto, que costumam ser opções confiáveis.

Suporte ao cliente

O suporte ao cliente é outro fator importante para garantir a segurança dos usuários. Isso porque, em caso de dúvidas ou problemas, os apostadores precisam de um canal de comunicação para entrar em contato com o operador. A plataforma deve oferecer, pelo menos, chat ao vivo e um endereço de e-mail para contato. Se tiver um número de telefone ou WhatsApp, melhor ainda.

Histórico da plataforma

Por fim, você deve verificar se o site tem um bom histórico de segurança e se os apostadores têm reclamações sobre a marca. Um site que já está no mercado há alguns anos tende a ser mais confiável do que uma plataforma recém-criada. Além disso, é importante verificar a reputação da marca em portais como o Reclame Aqui para ter certeza de que ela é conhecida por oferecer um serviço de qualidade.