Hulk decide e Atlético-MG está nas quartas da Libertadores

O Atlético-MG se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores ao derrotar o Emelec (Equador) por 1 a 0, na noite desta terça-feira (5) no estádio do Mineirão, em partida na qual o atacante Hulk foi decisivo.

O Galo avançou na competição porque na ida das oitavas, na última semana no Equador, ficou no 1 a 1 com o Emelec. Na próxima fase o time mineiro enfrenta quem passar entre Palmeiras e Cerro Porteño (Paraguai). O Verdão venceu a partida de ida por 3 a 0

Apoiada por mais de 56 mil torcedores, a equipe dirigida pelo técnico Antonio Mohamed começou comandando as ações na etapa inicial, mas não conseguiu oportunidades claras de marcar diante dos equatorianos, que se fecharam na defesa.

O segundo tempo teve um roteiro parecido, um Emelec fechado que deu poucos espaços para o Galo criar oportunidades. Assim, a partida acabou decidida em uma jogada de bola parada. Aos 32 minutos o juiz marcou pênalti quando Vargas cruzou e a bola acabou desviando no braço de Guevara dentro da área.

Um minuto depois Hulk foi para a cobrança e não falhou (vale lembrar que na última semana o camisa 7 desperdiçou uma penalidade máxima diante dos equatorianos). Com este tento o atacante passou a dividir com Jô o posto de maior artilheiro do Atlético-MG na história da Libertadores, com 11 gols.

Após garantir a classificação na competição continental, o Galo se concentra no Brasileira, onde enfrenta o São Paulo no próximo domingo (10).