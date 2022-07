Motoristas do RJ podem solicitar a renovação da CNH pela internet

Os motoristas que têm de renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio de Janeiro não precisam mais fazer agendamento prévio nos postos para solicitar o atendimento. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) disponibilizou esta semana o serviço de renovação da habilitação simplificada, que pode ser feito diretamente no Posto Digital. Os usuários deverão comparecer aos postos apenas para tirar nova foto e para coleta da biometria.

A solicitação da renovação da CNH pode ser realizada através da plataforma Posto Digital. Após fornecer os dados exigidos, o motorista deverá indicar uma unidade do Detran-RJ para fazer a fotografia digital e a biometria, e para, posteriormente, retirar o documento. O atendimento presencial será feito por ordem de chegada. Pelo Posto Digital, o motorista será informado do endereço da clínica médica onde fará o exame de aptidão física e mental.

Podem usufruir da facilidade os motoristas que tenham a CNH anterior emitida no Rio de Janeiro e o domínio atual no estado. Além disso, não é permitido solicitar a alteração dos dados da carteira anterior, apenas a inclusão de informação de atividade remunerada. Para aqueles que não se enquadram nessas exigências, continuará sendo obrigatório o agendamento prévio do serviço em um posto do Detran.

Os motoristas de até 64 anos poderão acessar a aba de renovação simplificada no Posto Digital a qualquer momento. Para quem tem 65 anos ou mais, o serviço só ficará disponível quando faltarem 90 dias para o fim do prazo de renovação. Lembrando que motoristas a partir dos 65 anos têm isenção do Documento Único do Detran de Arrecadação (Duda). A solicitação da renovação pela internet não é obrigatória, podendo ser solicitada diretamente nos postos para quem assim optar.

O Posto Digital foi lançado pelo Detran-RJ no ano passado. Além do serviço de renovação da habilitação, a plataforma permite realizar procedimentos e obter documentos, como a Autorização para Transferência da Propriedade de Veículos (ATPV-e) e obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). É possível, ainda, fazer consultas de dados sobre a validade, a categoria e o número de pontos na CNH.

*Estagiária sob a supervisão de Mario Toledo