Sul-Americana: Inter goleia Colo-Colo e consegue classificação

O Internacional mostrou força ao avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana após golear o Colo-Colo (Chile) por 4 a 1, na noite desta terça-feira (5) no estádio do Beira Rio. A classificação do Colorado foi ainda mais especial porque foi obtida após uma derrota por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas.

🇧🇷⚽🇨🇱 Remontada histórica! O @SCInternacional tirou a vantagem do @ColoColo, venceu por 4-1 no Beira-Rio e avançou às quartas de final da CONMEBOL #Sudamericana. 🔥 Alan Patrick, Edenílson, Alemão e Pedro Henrique anotaram os gols da classificação colorada!#GrandeConquista pic.twitter.com/MVfbYQSk5n — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 6, 2022

Mesmo apoiada por mais de 40 mil torcedores, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes viu o time chileno abrir o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo em pênalti cobrado por Gabriel Costa.

Porém, o Colorado não esmoreceu e conseguiu a virada ainda antes do intervalo, graças a gols de Alan Patrick, aos 28, e de Edenílson, aos 31.

Com a vantagem no placar, o Internacional tomou conta de vez do jogo e conseguiu marcar duas vezes na etapa final (com Alemão, aos 14, e com Pedro Henrique, aos 28) para garantir uma classificação histórica.