Bombeiros salvam cadela caída em buraco de construção em Ituiutaba

Cadela é salva pelos bombeiros de Ituiutaba / Foto: Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma cadela foi resgatada por militares do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba na noite da última terça-feira (05.jul.22). O animal havia caído no buraco de uma construção próximo a entrada do bairro Portal dos Ipês.

O animal encontrava-se caído em um buraco de aproximadamente cinquenta centímetros de diâmetro e dois metros de profundidade e fora encontrado por populares que passavam no local e ouviram seus choros.

Utilizando-se de EPI’s como capacetes e luvas e ferramentas como lanternas e cambão para captura de cães, o pequeno animal foi resgatado e encaminhado ao serviço veterinário apenas para realizar a lavagem dos olhos.

O Corpo de Bombeiros orienta que em casos de novas construções, sempre realizar a obstrução de buracos que futuramente servirão como sapatas para sustentamento da edificação, evitando assim que ocorra a queda de animais e até mesmo crianças.

Veja o momento que cadela é salva pelos bombeiros