Ceará volta a derrotar The Strongest e segue na Sul-Americana

O Ceará confirmou nesta quarta-feira (6) a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana após derrotar o The Strongest (Bolívia) por 3 a 0 no estádio do Castelão.

Apesar de chegar em situação tranquila à partida, por ter vencido por 2 a 1 na ida, o Vozão mandou desde o início e abriu o placar cedo, aos 21 minutos do primeiro tempo em chute de fora da área do volante Richardson.

Cinco minutos depois o Ceará chegou ao segundo, desta vez com o lateral Victor Luis após boa jogada de Zé Roberto. A equipe brasileira ainda poderia ir para o intervalo com uma vantagem mais elástica, mas o juiz anulou um gol do atacante Mendoza por posição de impedimento.

Assim, o terceiro veio apenas na etapa final, quando Lima aproveitou bola que bateu no travessão após cobrança de falta.

Após garantir a classificação para as quartas da Sul-Americana, onde medirá forças com o vencedor de São Paulo e Universidad Católica (Chile), o Ceará se volta para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Fluminense no próximo sábado (9) na partida que marcará a despedida do atacante Fred.