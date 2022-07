Bombeiros combatem incêndio em depósito de silagem em Monte Alegre de Minas

Incêndio consumiu parte do estoque de silagem | Foto: Bombeiros/divulgação

Monte Alegre, Minas Gerais. Um incêndio tomou conta de um depósito de silagem em Monte Alegre no inicio da tarde da última terça-feira (05.jul.22). O 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado.

O depósito estocava rolos de feno de Brachiaria, e na sua parte externa contava com montes de silagem de aproximadamente 3 metros de altura, local onde o incêndio começou.

A silagem seca e de grande volume contribuiu para a rápida propagação do fogo, que ocasionou desprendimento de muita fumaça e labaredas que ameaçavam atingir a parte interna do depósito, colocando em risco toda a estrutura do mesmo, bem como máquinas, materiais e os rolos de feno já prontos para o comércio que se encontravam estocados no local.

Sob a coordenação dos Militares do Corpo de Bombeiros o incêndio conseguiu ser controlado por dois caminhões-pipa de 15.000 litros da própria empresa e dois tratores com pá carregadeira, utilizado na construção de um aceiro de aproximadamente 50 metros e na retirada do material combustível. Não se sabe ao certo a origem do fogo.

Para a realização do combate à queima foram utilizados aproximadamente 180 mil litros de água, sendo a área queimada de aproximadamente mil metros quadrados.

