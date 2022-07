Ministro do Meio Ambiente fala sobre combate ao desmatamento

O combate ao desmatamento foi um dos temas da entrevista do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ao programa A Voz do Brasil desta quarta-feira (6). Entre as principais medidas estão o aumento das multas para quem for pego extraindo ilegalmente madeira nativa. A multa passou de R$ 1 milhão para R$ 50 milhões. “E nos casos de isso ocorrer em parques nacionais, isso pode dobrar”, disse o ministro.

Leite também destacou o fortalecimento das equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com a contratação de 739 servidores e repasse de recursos para aquisição de equipamentos como caminhões, veículos e tratores, “para trazer a esses órgãos mais estrutura para combater e proteger os parques e as áreas que são de responsabilidade do governo federal”

O ministro também também falou sobre os recordes do setor em 2021 na produção de energia eólica (51 gigawatts) e solar (14 gigawatts). “Nós já instalamos uma Itaipu de energia solar”, disse, acrescentando que esses números devem dobrar nos próximos anos e ressaltando o potencial brasileiro de geração eólica offshore (no mar) “Nós temos uma vasta área de oceano com ventos constantes sem tempestades. Isso faz com que os cálculos de eólica marinha sejam um dos mais baratos do mundo”, afirmou.

O ministro ainda falou sobre o programa Recicla Mais, que irá gerar créditos de reciclagem, sobre o fechamento de mais de 600 lixões nos últimos três anos e sobre o cenário internacional de preservação do meio ambiente, no qual o Brasil pode emergir como um fornecedor de energia limpa.

Assista, na íntegra, o programa A Voz do Brasil: