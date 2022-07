Ituiutaba: bombeiros combatem incêndio em vegetação no fundo do Ginásio Romão

Ituiutaba: incêndio teve início em vegetação próximo ao Ginásio Romão | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Na tarde de quarta, 06 de julho, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para combater um incêndio em vegetação no fundo do Ginásio Romão de Ituiutaba.

Segundo solicitante o fogo se propagava em dois pontos distintos na vegetação do fundo do ginásio.

A guarnição de Bombeiros ao chegar no local montou uma linha para o combate direto das chamas. Em seguida foi feito o rescaldo utilizando bomba costal e abafadores.

Após cerca de uma hora e meia de trabalho o local ficou em condições segura, e a guarnição de Bombeiros retornou ao quartel.