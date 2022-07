O gado furtado foi encontrado sendo transportado na BR-153, e seria levado para o interior de São Paulo

Gado furtado em Capinópolis era transportado em dois caminhões

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens e recuperou 75 cabeças de gado furtadas na zona rural do município. O furto dos animais foi registrado no último sábado (09.jul.22).

Após tomar conhecimento do crime, a PM de Capinópolis, Canápolis e militares do 54º Batalhão da Polícia Militar deram início a rastreamentos para impedir o êxito do crime. Já na noite do sábado, os policiais avistaram dois caminhões transportando o gado na BR-153, na altura do km 667, no sentido da cidade de Prata.

Os militares fizeram a abordagem e acabaram prendendo os dois motoristas. Os animais seriam levados para o interior de São Paulo, segundo informações dos motoristas à Polícia Militar.

A PM encaminhou os caminhões até a cidade de Prata para efetuar a contagem dos animais.

A Polícia Civil assumirá o caso para identificar e prender outros envolvidos.

O gado furtado foi recuperado. Qualquer denúncia que possa levar a outros suspeitos de envolvimento no crime pode ser feita via 181.

A identidade dos dois homens presos não foi revelada pela polícia, o que impediu que o Tudo Em Dia entrasse em contato com a defesa dos envolvidos.

PM recupera gado furtado na região rural de Capinópolis 7 PM recupera gado furtado na região rural de Capinópolis 8