Expomonte: brinquedo quebra e deixa feridos em parque de diversões

A ‘Barca’ faz do parque de diversões que está instalado na ‘Expomonte’, realizada em Monte Carmelo. Os feridos têm idades entre 7 e 17 anos.

Um acidente com um brinquedo instalado no parque de diversões em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, deixou 8 feridos na noite deste domingo (10.jul.22). O brinquedo conhecido como “Barca” integra as atrações do parque de diversões instalado na “Expomonte”.

A barca fica na vertical, se quebrando logo em seguida. Ao todo, 8 vítimas, com idades entre 7 e 17 anos, tiveram escoriações e cortes.

A organização da “Expomonte” divulgou nota informando que as pessoas atendidas passam bem e algumas já foram liberadas.

“O parque de diversões já se encontra interditado e isolado, e foram acionados a perícia da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, para averiguação das causas”, disse trecho da nota.

Barca apresenta problemas e deixa feridos em Monte Carmelo — Foto: Reprodução/Redes Sociais