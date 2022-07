Segundo relatos de uma testemunha à PM, o homem que morreu chegou ameaçando seu oponente com um pedaço de madeira, foi desarmado e assassinado

Homem de 42 anos é morto a pauladas em Ituiutaba

Correção: O crime foi registrado na tarde de sábado (09)

Ituiutaba, Minas Gerais. Um homem de 42 anos foi morto a pauladas na tarde de sábado (09.jul.22), na Rua 49, no bairro Elândia. O crime foi cometido por um homem de 41 anos por volta das 15h20.

Uma testemunha relatou à Polícia Militar (PM) que autor é vítima iniciaram uma briga. Ainda segundo relato da testemunha, o homem de 41 anos estava sentado na sala de sua residência fazendo uso de bebida alcoólica, quando o homem de 42 anos entrou em sua casa com um pedaço de madeira, medindo aproximadamente um metro e meio, gritando e fazendo ameaças de morte. O homem de 41 anos conseguiu desarmar seu oponente, tomando o pedaço de madeira e desferindo aproximadamente de três a quatro golpes na cabeça e costas da vítima.

O homem de 41 anos caiu desacordado e sangrando muito.

No local, os militares encontraram a vítima caída no chão em posição lateral, aparentando estar sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e constatou o óbito.

O autor do crime fugiu do local, no entanto, foi localizado e preso. O autor do crime estava na casa da mãe, dormindo. O homem foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Ituiutaba para averiguação de suas condições físicas, ficando à disposição da Justiça.

