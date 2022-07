Mulher de 49 anos teve ferimentos graves nos membros superiores | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma mulher de 49 anos teve ferimentos graves nos membros superiores após acidente envolvendo uma motoneta e um caminhão. O acidente foi registrado na Rua Quatorze, na manhã desta terça-feira (12.jul.22).

A mulher conduzia a motoneta e um homem de 41 anos conduzia o caminhão Volvo no mesmo sentido da via. Segundo o comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba, sargento André, ao chegarem à rotatória da Avenida 15, ambos convergiram para o mesmo sentido.

Ainda segundo o comandante dos bombeiros, a mulher teve ferimentos graves nos membros superiores, além de escoriações. A mão da condutora da motoneta foi esmagada pelo caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— também foi acionado, prestando os primeiros socorros, e encaminhando a vítima até o Hospital São José.

O motorista do caminhão não teve ferimentos e permaneceu no local.

Ouça o comandante dos Bombeiros de Ituiutaba

Ituiutaba: mulher fica gravemente ferida em acidente envolvendo caminhão e motoneta 7 Ituiutaba: mulher fica gravemente ferida em acidente envolvendo caminhão e motoneta 8 Ituiutaba: mulher fica gravemente ferida em acidente envolvendo caminhão e motoneta 9