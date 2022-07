Conheça os gigantes da internet brasileira com os 100 sites mais acessados no Brasil em 2022

O Tudo Em Dia apresenta os 100 sites mais acessados no Brasil em 2022 até o mês de junho. O site de vídeos Youtube e o buscador Google encabeçam a lista dos maiores da internet brasileira. Os sites de conteúdo pornográfico e apostas ganharam mais espaço na preferência dos brasileiros neste ano.

Entre os conteúdos que promovem informação jornalística, o Uol e a Globo.com encabeçam o ranking de sites mais acessados no Brasil em 2022 — quando o assunto é notícia. Cabe ressaltar que a Folha de S.Paulo não aparece na lista, mas integra a audiência do Uol, já que faz parte do grupo e é um subdomínio.

Sites mais acessados no Brasil em 2022 — classificados por tráfego até junho

Veja a lista completa do 100 sites mais acessados no Brasil em 2022.

Posicionamento Domínio Tráfego mensal páginas por visitas tempo no site (min) 1 youtube.com 2.2B 6.3 25:49 2 google.com 1.2B 3.1 16:45 3 xvideos.com 507.8 M 7.6 11:56 4 uol.com.br 290.9 M 3.1 17:08 5 globo.com 290.5 M 2.4 14:09 6 facebook.com 223.7 M 2.8 15:41 7 pornhub.com 209.7 M 6.1 09:32 8 instagram.com 168.7 M 2.2 14:27 9 twitter.com 138.7 M 1.7 16:06 10 wikipedia.org 131.6 M 2.0 10:05 11 caixa.gov.br 110.0 M 4.2 06:04 12 bet365.com 108.8 M 1.8 22:41 13 googleadservices.com 95.7 M 1.4 09:28 14 google.com.br 95.0 M 3.1 15:59 15 mangalivre.net 95.3 M 6.2 39:05 16 mercadolivre.com.br 89.5 M 4.3 12:51 17 betstar365.com 86.8 M 4.6 18:04 18 whatsapp.com 84.7 M 1.7 15:58 19 blogspot.com 67.4 M 2.5 11:51 20 amazon.com.br 63.6 M 3.1 09:43 21 animesonline.cc 60.3 M 3.5 32:30 22 reddit.com 56.3 M 2.6 09:38 23 yahoo.com 53.9 M 2.9 07:37 24 beautyskincarebrasil.com 49.8 M 1.9 02:11 25 weather.com 44.8 M 1.6 04:32 26 magazineluiza.com.br 40.0 M 2.0 08:24 27 fanaticossports.bet 39.0 M 14.8 34:14 28 olx.com.br 38.4 M 4.9 12:49 29 watchthefilms.com 37.9 M 1.4 01:10 30 americanas.com.br 37.6 M 2.2 08:32 31 betano.com 37.0 M 2.1 19:59 32 shopee.com.br 36.6 M 2.0 10:57 33 (removido) 37.0 M 2.5 12:40 34 letras.mus.br 34.0 M 1.6 13:34 35 linegame.fun 33.6 M 2.9 15:06 36 vizer.tv 33.8 M 2.5 12:41 37 aliexpress.com 31.1 M 3.8 11:33 38 twitch.tv 31.0 M 1.8 22:39 39 sambaporno.com 30.5 M 9.4 10:05 40 tiktok.com 30.4 M 2.4 09:10 41 sp.gov.br 30.2 M 3.4 09:40 42 bing.com 29.3 M 4.0 17:17 43 redecanais.to 29.0 M 3.0 17:15 44 microsoft.com 28.4 M 1.9 08:04 45 www.gov.br 27.8 M 2.0 06:38 46 pinterest.com 27.8 M 1.7 10:46 47 correios.com.br 27.3 M 2.1 11:36 48 (removido) 27.4 M 2.7 13:11 49 betmotion.com 26.5 M 2.6 51:12 50 climatempo.com.br 25.2 M 1.7 07:40 51 brasil247.com 24.3 M 2.9 10:38 52 fatalmodel.com 23.7 M 6.6 08:01 53 acesso.gov.br 23.1 M 3.5 05:17 54 abril.com.br 23.1 M 2.0 10:10 55 topflix.fm 22.6 M 2.2 10:21 56 r7.com 21.9 M 2.0 10:06 57 linkedin.com 21.9 M 3.6 07:39 58 ig.com.br 21.9 M 2.5 12:16 59 metropoles.com 21.7 M 2.5 10:50 60 reclameaqui.com.br 21.6 M 2.1 07:31 61 netflix.com 21.0 M 2.1 07:11 62 casasbahia.com.br 20.9 M 2.1 05:55 63 tuasaude.com 20.9 M 1.3 09:46 64 cnnbrasil.com.br 20.8 M 1.8 08:36 65 resultadojogodobicho.net 20.5 M 3.7 12:56 66 terra.com.br 20.2 M 2.0 10:27 67 esportebrasilbets.com 20.7 M 2.6 16:46 68 fazenda.gov.br 19.7 M 3.5 06:43 69 santander.com.br 19.6 M 2.3 05:05 70 xvideosporno.blog.br 19.4 M 4.6 07:45 71 tudocelular.com 18.5 M 2.4 10:59 72 amazon.com 17.7 M 2.7 06:25 73 multicanais.tv 17.0 M 2.5 06:42 74 cifraclub.com.br 16.8 M 1.9 15:30 75 adorocinema.com 16.7 M 1.8 06:10 76 webmondial.com.br 16.5 M 7.5 41:05 77 redtube.com.br 16.2 M 6.1 09:13 78 vivo.com.br 15.8 M 2.8 06:06 79 espn.com.br 15.5 M 1.6 12:28 80 netshoes.com.br 15.5 M 3.4 09:06 81 pornocarioca.com 15.5 M 6.1 07:50 82 tudogostoso.com.br 15.1 M 1.4 09:55 83 mundokpmg.com.br 15.0 M 3.7 01:19 84 jusbrasil.com.br 15.0 M 2.1 06:43 85 spotify.com 14.7 M 2.1 06:16 86 estadao.com.br 14.7 M 1.9 12:23 87 claro.com.br 14.6 M 2.2 05:30 88 guiadoplanejamento.com.br 14.4 M 1.8 01:22 89 oantagonista.com 14.3 M 1.4 13:50 90 serasa.com.br 14.1 M 3.1 05:09 91 leitor.net 14.1 M 4.5 32:54 92 techtudo.com.br 13.8 M 1.3 08:59 93 umtudo.com 13.8 M 1.9 11:19 94 doctoralia.com.br 13.8 M 1.5 07:17 95 affinity.net 13.7 M 2.4 00:56 96 tim.com.br 13.6 M 2.7 08:08 97 porno16.com 13.5 M 1.9 05:28 98 animesbr.biz 13.7 M 3.4 34:28 99 xlviirdr.com 13.4 M 2.4 02:55 100 seriesonline.gg 13.4 M 4.8 14:23

