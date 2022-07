Uberlândia: Festival de Jazz da Orquestra Popular do Cerrado acontece até sexta (15)

Evento com a Orquestra Popular do Cerrado vai até esta 15.ju.22 | Foto: Thiago Paulino



Uberlândia, Minas Gerais. Até a próxima sexta-feira (15), Uberlândia recebe o Festival de Jazz da Orquestra Popular do Cerrado (OPC). O evento musical é voltado para a formação de público e contará com palestras, oficinas e concertos de música instrumental, com a participação de convidados nacionais e internacionais.

O que é a Orquestra Popular do Cerrado?

É um grupo de música instrumental formado por alunos do curso de Música da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e por músicos voluntários da comunidade. A atividade é registrada como um programa de extensão da universidade e se dedica ao estudo e interpretação do jazz como um estilo musical amplo, que adquire coloração própria em cada país onde se desenvolve.

De acordo com a orquestra, ao transportar o estilo musical para a riqueza da música brasileira, o jazz brasileiro incorpora uma nova leitura interpretativa sobre temas musicais do país, da música internacional e da música folclórica. As principais características do “fazer música” são a liberdade criativa através da improvisação, o swing e a síncope.

Os professores e coordenadores da Orquestra Popular do Cerrado têm colocado em prática pesquisas relacionadas à música popular e estimulando os jovens músicos através do exemplo, ao tocar do lado deles em uma relação de cumplicidade musical. Há o ensino, mas também o aprendizado por todos os envolvidos no processo de criação de uma interpretação única.

As oficinas disponibilizadas durante o evento demandam uma inscrição que pode ser feita no site. A programação completa do festival também pode ser acessada pelo mesmo endereço.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14/07 – 20:00 – bar Alfaiataria no centro de Uberlândia (com cobrança de couvert de R$10,00)

Dia 15/07 – 20:00 – concerto final no Teatro Nininha Rocha no Centro Cultural da Prefeitura de Uberlândia (ingressos devem ser retirados com a produção do evento)