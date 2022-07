Acidente sobre ponte dos Pilões, na BR-365, deixa feridos próximo a Ituiutaba

Acidente ocorreu na ponte dos Pilões na BR-365, nas proximidades de Ituiutaba

O acidente na BR-365 foi registrado nas proximidade do km 746, em uma ponte | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Um acidente registrado sobre a ponte do Córrego dos Pilões, na BR-365, na altura do km 746, deixou o trânsito interditado na rodovia que liga Ituiutaba à Monte Alegre. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (13.jul.22).

Uma obra de recuperação do asfalto está sendo realizada no local. O sistema de tráfego de veículo era o “pare e siga”.

Segundo o comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba, Tenente André, uma carreta carregada que seguia no sentido Monte Alegre de Minas à Ituiutaba, não conseguiu parar, invadindo a área de trabalho. A carreta atingiu um caminhão tanque carregado com água, uma máquina, um caminhão boiadeiro, um carro de passeio, e um caminhão carregado com matéria prima para recuperação do asfalto, além de ferir funcionários da Ecovias do Cerrado — concessionária que administra a rodovia.

Um dos veículos atingidos pela carreta desgovernada caiu da ponte. (veja o vídeo logo abaixo).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foi acionado, além da ambulância da Ecovias. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico em Ituiutaba.

Trabalhos estão sendo realizados para liberar a pista.

Vídeo mostra momentos após o acidente na ponte dos Pilões

Caminhão da Ecovias caiu da ponte dos Pilões após ser atingido pela carreta desgovernada

Carreta desgovernada atingiu vários veículos durante o acidente | Foto: Bombeiros/Divulgação