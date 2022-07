Stênio Garcia é retirado à força de entrevista pela mulher

A situação constrangedora a qual passou o ator Stênio Garcia foi registrada durante entrevista a um repórter da RedeTV!

Stênio Garcia foi retirado de entrevista pela mulher, causando uma situação constrangedora | Foto: Reprodução

Stênio Garcia passou por uma situação constrangedora na terça-feira (12.jul.22). Em vídeo divulgado nesta quarta (13), o ator foi retirado à força de uma entrevista com o repórter Marcos Bulques pela esposa, Marilene Saade.

No vídeo, Marcos pergunta da relação de Stênio com Beth Goulart e do lançamento do livro da filha de Nicette Bruno. O ator chega a elogiar Beth, mas é impedido pela esposa de completar a frase, que chega com as mãos e colocando a máscara no marido.

Assista ao vídeo de Stênio Garcia sendo retirado de entrevista

Entendo os cuidados da esposa do Stênio Garcia por conta do vírus, mas faltou noção para essa senhora. Quase sufoca o homem #ATardeÉSua pic.twitter.com/9GI5ImHi9e — Odair SBT 2️⃣2️⃣ 🇧🇷 (@odairsbtista) July 13, 2022

“Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora”, disse. “Não, deixa eu acabar”, gritou Stênio, sendo retirado da entrevista por Marilene. Veja no vídeo:

Em entrevista ao “A Tarde É Sua”, o repórter Marcos conta o que ocorreu e como se sentiu ao ver a situação. “Sobre o que aconteceu ontem, eu quero deixar claro que eu não pedi para o Stênio Garcia tirar a máscara, porque podem pensar que eu pedi, ele tirou por livre e espontânea vontade”, contou.

Ele diz ter visto Marilene no caixa, mas começou a entrevista mesmo assim. “Do nada aquilo aconteceu, ela alegou que foi por conta do coronavírus. Mas engraçado que ela foi no caixa, colocou a mão em tudo e depois na mão dele”, criticou Marcos.

“Achei uma falta de respeito comigo como repórter, não só com a Beth Goulart, que estava lançando um livro, não só com o público mas principalmente com o Stênio, foi triste, humilhante, nunca pensei que passaria uma situação dessas”, lamentou.

“Não podia fazer nada, foi difícil ver uma pessoa com uma carreira brilhante que não merecia passar por essa situação”, completou Marcos.