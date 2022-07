O acidente com serra elétrica ocorreu após o disco de corte ter se partido, atingindo a perna do pedreiro. O corte profundo sangrou muito

Pedreiro morre em acidente com serra elétrica após o disco se soltar enquanto ele cortava um piso

Ituiutaba, Minas Gerais. Um pedreiro de 44 anos morreu na manhã do último sábado (16.jul.22), após acidente com serra elétrica. O acidente ocorreu por volta das 11h15 no bairro Santa Edwiges.

O homem foi contratado para instalar um piso na Rua Francisco de Paulo. O pedreiro cortava o piso quando o acidente ocorreu, pedindo socorro aos donos da casa logo em seguida.

O fragmento do disco da serra causou um corte profundo na perna do homem, que sangrou muito. Uma outra testemunha, que não teve a idade informada, tentou ajudar o homem pressionando o local do corte para evitar que ele perdesse muito sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foi acionado e chegou ao local por volta das 11h45. Os socorristas encontraram o pedreiro em parada cardiorrespiratória.

O homem não resistiu ao ferimento e veio a óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ituiutaba.

Ituiutaba: homem morre em acidente com serra elétrica no Stª Edwiges 3