Condutor e passageiro de moto são arremessados em acidente em Capinópolis

Apesar da violência do choque, o passageiro e o condutor saíram andando. A Polícia Militar não foi acionada

Capinópolis, Minas Gerais. Um acidente de trânsito registrado na manhã de terça-feira (19.jul.22) quase acabou em tragédia.

Assista:

O condutor de uma motocicleta subia a Rua 100 com um passageiro. No cruzamento da Rua 100 com a Avenida 101, o condutor não respeitou o sinal de pare, sendo atingido violentamente por um Fiat Pálio, que seguia em alta velocidade. O motorista do Fiat/Pálio chegou a subir no canteiro central da avenida, e por pouco não atingiu um veículo que estava estacionado em frente a uma loja de utilidades.

O piloto da moto e o passageiro foram arremessados com o impacto, no entanto, saíram andando.

O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial.

A Polícia Militar não foi acionada, não registrando a ocorrência.

Condutor e passageiro foram arremessados durante o acidente em Capinópolis | Foto: Reprodução