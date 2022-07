Produção de vídeos é com a Tudo Em Dia Produções

Atualmente, a produção de vídeos é responsável por garantir mais vendas e exposição de marcas, produtos e pessoas públicas

Brasil. Ao longo de quase 20 anos de uma estrada digital que leva ao conhecimento de milhões de brasileiros, o Tudo Em Dia desenvolveu a expertise para promover empresas, marcas e produtos. Fundado em 2003, o Jornal Tudo Em Dia é um dos mais tradicionais veículos de comunicação do Triângulo Mineiro

Seja produzindo vídeos, fotos ou textos, o Tudo Em Dia tem a estratégia ideal para aumentar suas vendas, ou elevar a exposição da sua marca.

A Tudo Em Dia Produções é a produtora de conteúdo do jornal Tudo Em Dia. A agência e o jornal contam com um ‘DNA digital’ para produzir material informativo. A equipe do Tudo Em Dia fica responsável por criar e desenvolver conteúdo exclusivo e relevante para marcas.

Com a popularização da internet fibra ótica e das redes 3G e 4G, assistir a vídeos é prático e fundamental para se informar, se entreter e vender mais.

O Youtube, marca gerida pela gigante Google, é responsável por grande parte do tráfego de vídeos da Internet mundial. Com tamanha popularidade, o canal de vídeos acabou criando uma nova profissão — youtubers. Muitos influenciadores que atuam com a produção de vídeos informativos tem mais audiência do que emissoras de tv, e o faturamento também é proporcional.

Os vídeos são formas fáceis e rápidas de consumir conteúdo. Ví­deos de curta duração, interativos e bem executados possuem grande importância, por levarem menos tempo para serem consumidos do que um texto.

Produção de vídeos e conteúdos

A Tudo Em Dia Produções atende o mercado da região do Triângulo Mineiro. Micro, pequenas e médias empresas, além de políticos, prefeituras, câmaras municipais e instituições. Conheça e escolha o material ideal:

Produção de vídeos institucionais;

Produção de vídeos comerciais – com o objetivo de vender mais;

Produção de vídeos para fortalecimento de marcas;

Minha História Em Dia Empresaria – contando a história de empresas e políticos;

Produção de material em formato de textos e fotos;

Cobertura fotográfica de eventos;

Provedor de palestras com o jornalista Paulo Braga — palestras no segmento empresarial.

Cerimonialista — com o jornalista Paulo Braga.

Equipamentos e tecnologia

A Tudo Em Dia Produções tem equipamentos com alta tecnologia, prezando pela portabilidade e praticidade. São câmeras 4k, drones, microfone de alta captação, softbox, computadores de alta potência, teleprompter portátil, fundo chromakey etc.

Onde a TedP atua?

A Tudo Em Dia Produções está presente nas cidades da região do Triângulo Mineiro — Ituiutaba, Monte Alegre, Capinópolis, Santa Vitória, Canápolis, Campina Verde, Ipiaçu, Cachoeira Dourada.

Materiais produzidos

Casos de sucesso nacional

A Tudo Em Dia Produções criou o conceito da marca Ouro Do Egito, embalagem, estratégia, vídeos, fotos e textos. O produto é vendido nacionalmente.

A Tudo Em Dia Produções também atende a empresa A Ilha (www.ailha.com), que comercializa produtos da linha pet. Além da produção de vídeos, fotos, textos, estratégias, também foi criada a identidade visual e a loja virtual da empresa.

A usina CRV Industrial faz parte da carteira de clientes da Tudo Em Dia Produções. A empresa elevou sua presença na mídia regional, além de profissionalizar suas redes sociais, e vídeos.

A prefeitura de Capinópolis observou um grande avançou na comunicação, após passar por dificuldades em levar sua mensagem à sociedade. A Tudo Em Dia Produções desenvolve material publicitário, além de reportagens em vídeo, fotos e textos.

Por que uma empresa deve investir na produção de vídeos

Com uma leque muito amplo de opções informativas, a tendência é procurar por materiais que facilitem a interação, possibilitando maior engajamento com a mensagem a ser repassada. E nesse contexto, os vídeos são uma excelente estratégia, ganhando mais destaque em relação aos materiais compostos apenas por texto.

Importância do vídeo

Além de ser um ótimo meio de comunicação, os vídeos também são uma forma de apresentar sua empresa para o público, criando um vínculo. Eles podem ser consumidos com pouco esforço e não exigem atenção exclusiva. Também são compartilháveis, geram empatia e fazem parte de uma experiência passiva.

Quando criados de forma criativa e direta, os vídeos são muito atrativos para os clientes, sendo excelentes meios para divulgação do trabalho. Além de muito eficientes, também podem otimizar sua relação com os clientes, fazendo com que eles se sintam mais próximos do seu produto.

O que levamos em consideração para produzir um vídeo

Informações relacionadas ao cliente e ao projeto: verba disponível, finalidade e objetivo, tempo estimado de duração, prazo, entre outras;

Tipo e complexidade de serviços: comunicação corporativa, publicidade, edição, animação, produção de apenas áudio ou diversos serviços em um único projeto. Saiba quais os serviços oferecidos pela Astronautas Filmes clicando aqui;

Especificidades de produção: equipamentos (câmera, microfone, iluminação, acessórios, etc), locação (externa ou estúdio), equipe, entre outras questões;

Necessidade de serviços adicionais: narração, apresentador, casting, imagens aéreas, locução estrangeira, chroma key, gravação de vídeos depoimentos, tipo de captação de áudio, entre outros.