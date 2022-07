Uma passarela que dava acesso ao Supermercado Central foi parcialmente removida, causando confusão aos pedestres. Uma nova sinalização de trânsito está em teste no local, com semáforos

Mulher é atropelada em frente a um supermercado na área central de Capinópolis | Foto: Reprodução

Capinópolis, Minas Gerais. Uma mulher ficou ferida ao ser atropelada na Avenida 101, em frente ao Supermercado Central. O acidente foi registrado na noite do último sábado (16.jul.22), por volta das 19h07.

Veja o momento que mulher é atropelada na Avenida 101, em Capinópolis:

No local do acidente havia uma passarela que dava acesso ao supermercado, no entanto, foi parcialmente removida devido à nova sinalização de trânsito, causando confusão aos pedestres.

O Tudo Em Dia teve acesso às imagens que mostram a vítima atravessando a Avenida 101 pela passarela parcial. Os veículos estão parados no local devido ao sinal vermelho — o sinal abre e a mulher já estava atravessando a via, sendo atingida por uma motocicleta. Antes de ser atingida, a mulher tentou correr, no entanto, acabou sendo atropelada. Um outro motociclista para no exato momento que a mulher cai, evitando um novo atropelamento.

O motociclista que atropelou a mulher volta e presta socorro. Outras pessoas que estavam próximas também socorrem a mulher.

A empresária Eliana Antunes de Oliveira disse ao Tudo Em Dia que os acidentes estão frequentes no local. O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, disse que a passarela deverá ser removida totalmente, e os pedestres deverão obedecer a sinalização dos semáforos para cruzar a Avenida 101.

O Tudo Em Dia entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— que informou que não foi acionado.

A Polícia Militar (PM) não registrou ocorrência.

