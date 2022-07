Ladrão fica preso na chaminé em tentativa de roubo em Ituiutaba

Criminoso ficou preso na chaminé de uma lanchonete ao tentar furtar o local. O bandido ainda tinha uma faca na cintura, ficando ferido

O ladrão que ficou preso na chaminé de uma lanchonete ainda tinha uma faca na cintura, ficando ferido | Foto: Bombeiro/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Um ladrão se deu mal, e teve de ser resgatado pelos Bombeiros em Ituiutaba, após ficar preso na chaminé de uma lanchonete. A tentativa de furto mal sucedida ocorreu na madrugada desta sexta-feira (22.jul.22), por volta das 3h, na rua Pio Goulart, no Platina.

O bandido ainda portava uma faca que estava presa a cintura, e ao tentar se desvencilhar da chaminé, sem sucesso, ele acabou vindo a sofrer vários ferimentos.

Ladrão preso na chaminé gritou desesperado ao ficar preso

Ladrão começou a gritar após ficar preso na chaminé do estabelecimento comercial em Ituiutaba | Foto: Bombeiros

O ladrão, 25 anos, ficou preso na chaminé de uma lanchonete, e só foi descoberto após começar a gritar. Os vizinhos chamaram os bombeiros e a Polícia Militar.

A operação se prolongou por cerca de uma hora, enquanto os bombeiros militares tentaram resgatá-lo sem agravar seus ferimentos. Para retirar o homem da chaminé, foi necessário os bombeiros adentrarem ao local e desmontarem a chaminé, deixando uma parte presa ao corpo do indivíduo. Ele foi atendido de imediato no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu.

Ladrão ficou preso na chaminé de uma lanchonete | Bombeiros/Divulgação

Em seguida, o homem foi conduzido ao pronto socorro municipal, juntamente com parte da coifa presa ao corpo. No hospital os bombeiros realizaram o corte da coifa em dois pontos opostos, libertando o homem do objeto. Todo atendimento foi acompanhado pela Polícia Militar.

O proprietário da lanchonete acabou ficando com o prejuízo da coisa.