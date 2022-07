Sesc em Minas realiza atividades recreativas gratuitas em Capinópolis

As atividades fazem parte do Espaço de Lazer, ação itinerante da instituição

Imagem: Crédito das fotos: Giselle Dietz / Sesc

No dia 31 de julho, o Espaço de Lazer, projeto itinerante do Sesc em Minas, estará em Capinópolis. Das 9h às 13h, pessoas de todas as idades poderão aproveitar atividades recreativas gratuitas na Praça João Moreira de Sousa.

O Espaço de Lazer terá cama elástica, pula-pula, pintura facial, espaço kids, oficinas criativas, jogos de mesa, entre outras atividades.

A ação é realizada pelo Sesc Minas em parceria com o Sindicato do Comércio de Ituiutaba e Prefeitura Municipal de Capinópolis.

Sobre o Espaço de Lazer do Sesc

Realizada pelo Sesc em Minas há mais de 50 anos, a ação itinerante inicialmente chamada de “Rua de Lazer” promove gratuitamente atividades lúdicas e recreativas por todo o estado de Minas Gerais.

Promovido, em sua maioria, em espaços públicos das cidades por onde passa, desde 2018 projeto adotou o nome “Espaço de Lazer” e continua promovendo momentos de alegria, entretenimento e aprendizado a diversos públicos e gerações, por meio de brincadeiras, jogos, oficinas, intervenções recreativas e muito mais.

SERVIÇO

Espaço de Lazer em Capinópolis

Quando: 31/07/2022, das 9h às 13h

Onde: Praça João Moreira de Sousa – Capinópolis/MG

Para quem: Atividades gratuitas.