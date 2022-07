Gaia Consultoria, 30 anos: CRV Industrial prestigiou celebração em BH

(esq) Bruce Ami, Antônio Maranhão, Lívia Reis e Guilherme Barreto, na celebração de 30 anos da Gaia Consultoria

A CRV Industrial – Unidade Capinópolis, MG, prestigiou a celebração dos 30 anos da Gaia Consultoria Ambiental. O evento foi realizado no dia 21 de julho, em Belo Horizonte.

A CRV enviou seus representantes, Antônio Maranhão – Ger. Executivo; e Lívia Reis – Bióloga.

A empresa presta consultoria à CRV Industrial Minas desde 2018.

“Em nome da CRV Industrial, ressaltamos a importância da parceria com a Gaia Consultoria. Atuar com ética e respeito ao meio ambiente é nossa missão”, disse a bióloga Lívia Reis.

Gaia Consultoria Ambiental

Fundada na década de 90 pelo biólogo Guilherme de Faria Barreto, a Gaia é uma empresa de gestão ambiental especializada em consultoria, assessoria, licenciamentos e monitoramentos dos mais variados ramos de atividades industriais, agrícolas e de serviços, possuindo um corpo técnico multidisciplinar composto por profissionais qualificados e com ampla experiência no mercado.

CRV e o Meio Ambiente

Foto: Paulo Braga / Tudo Em Dia Produções – conteúdo para empresa

A usina CRV Industrial celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente em 2022 com distribuição de mudas nativas na feira livre. Essa foi a segunda edição do projeto “Vem Pra Feira com a CRV”.

Foram doadas mudas de jacarandá, ipê, jenipapo, ingá, manga, jatobá e oiti. As mudas foram distribuídas em um curto espaço de tempo. Junto com as mudas, também foram distribuídos o Plano de Gestão Ambiental (PGA) da empresa.

Integração com alunos de escolas públicas

(Esq) Lívia Reis (blusa branca), ao lado de Juliana Garcia, intérprete de libras

Alunos e professores da Escola Higino Guerra visitaram o viveiro da usina CRV Industrial no dia 03.jun.22. A ação faz parte das atividades elaboradas pelo departamento Ambiental da usina para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente — comemorado no dia 05 de junho.