Eleições 2022: André Janones será sabatinado na GloboNews nesta terça (26)

André Janones, durante lançamento de candidatura | Foto: Avante

Eleições 2022: O candidato à presidência da República, André Janones (Avante), será sabatinado na GloboNews nesta terça-feira (26.jul.22), a partir das 19h. O sinal da transmissão da emissora estará aberto.

André Luis Gaspar Janones é mineiro de Ituiutaba. Iniciou na política em 2016, quando disputou a prefeitura de Ituiutaba, perdendo para Fued Dib. Em 2018, após capitalizar politicamente com a greve dos caminhoneiros, André Janones chegou ao posto de deputado Federal.

Em 2020 foi fundamental para eleição de sua ex-assessora, Leandra Guedes, como prefeita de Ituiutaba.

Na última segunda-feira (25), estreia do quadro “Central das Eleições” da GloboNews, a entrevistada foi a pré-candidata do MDB, Simone Tebet.

Lançamento da candidatura de Janones

A candidatura de André Janones ocorreu no sábado (23.jul.22), em Belo Horizonte. O evento foi realizado no grande Teatro do Minascentro lotado. André Janones chegou com a mão direita engessada. No começo de julho, um objeto de decoração do gabinete dele, em Brasília, caiu sobre a mão, provocando uma fratura.

André Janones disse que o Brasil precisa olhar mais para as pessoas que hoje vivem em situação de miséria; defendeu mais investimentos em assistência social e na educação básica.

Bolsonaro e Lula não aceitaram o convite da GloboNews para entrevista com presidenciáveis

Pré-candidatos mais bem posicionados nas pesquisas não confirmaram presença no programa Central das Eleições.