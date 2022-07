Deputada Carla Zambelli processa jornalistas da GloboNews

Carla Zambelli: bolsonarista processa Globo, Andréia Sadi, Natuza Nery e outros por entrevista



A bolsonarista Carla Zambelli, deputada Federal pelo (PL), impetrou uma ação contra a Tv Globo e os jornalistas Octavio Guedes, Andréia Sadi, Natuza Nery, Marcelo Lins e Daniel Rocha por conta da uma entrevista feita com o delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva. A informação é do portal Notícias da Tv.

A entrevista foi cedida ao programa “Estúdio i”, da GloboNews, onde o delegado disse que Carla Zambelli apoia atividades ilegais na Amazônia e usou os termos “bandida” e “marginal” para defini-la.

Segundo a publicação do Notícias da TV, a equipe teve acesso aos autos do processo que corre na 2ª Juizado Especial Cível de Brasília.

A bolsonarista Carla Zambelli pede uma indenização por danos morais no montante de R$ 100 mil para Saraiva, para a emissora e para os apresentadores e comentaristas. O caso não tem previsão para ser apreciado pela Justiça.

Carla Zambelli terá de indenizar deputadas do Psol

Carla Zambelli, é uma das grandes defensoras do governo de Jair Bolsonaro, e apresentou apelação à condenação imposta pela Justiça do DF, em que terá de pagar o montante de R$ 60 mil às deputadas Sâmia Bonfim e Talíria Petrone, ambas do Psol. A informação é do colunista Ancelmo Gois.

As duas alegaram danos morais após Carla usar de uma montagem na internet para retratá-las como “figuras demoníacas” por defenderem o aborto.

A advogada de Zambelli disse, porém, que a decisão de primeira instância foi um “equívoco”, pois sua postagem conta com um tom “jocoso” ao caracterizar as colegas como demônios.

A deputada também reclamou que não há crime ao defini-las como “esquerda genocida”. Zambelli lembrou que a oposição tem se referido a Bolsonaro dessa forma.