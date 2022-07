Gonzo’s Quest: conheça mais sobre o jogo inspirado no conquistador Gonzalo Pizarro

Gonzo’s Quest é um game inspirado no conquistador Gonzalo Pizarro | Foto: Reprodução

Gonzo’s Quest, sem dúvidas, está entre um dos slots online mais populares e intuitivos até o momento. O jogo foi desenvolvido pela empresa sueca NetEnt em 2011, contando com visuais muito chamativos e um ótimo gráfico, além de uma boa trilha sonora e um enredo emocionante, criando uma atmosfera diferente dos jogos mais atuais do tema, se atualizando sempre como um dos mais procurados dentro das plataformas de cassino online.

Tema e enredo do Gonzo’s Quest

O Gonzo’s Quest baseia-se na trajetória de Gonzalo Pizarro, o conquistador, no ano de 1541. Este explorador chega à costa peruana num galeão e decide abandonar o seu navio e iniciar a busca pelo Eldorado, a cidade do ouro perdida. Ele rouba um mapa do tesouro, salta do navio e começa sua jornada. Tudo isto é apresentado na introdução do jogo. Quando a introdução termina, Gonzo (apelido dado pelo jogo a Gonzalo Pizarro) faz pose no fundo dos tambores, permanecendo lá durante o jogo. Ele não influencia os resultados das rondas, mas fica lá e comemora consigo quando consegue uma boa vitória.

O tema do jogo está baseado nas culturas Inca, que é famosa pela sua arte e arquitetura únicas. A arquitetura forma o pano de fundo do jogo, enquanto as famosas máscaras incas assumem a forma de símbolos, acompanhadas por imagens de bichos selvagens com um estilo semelhante. Globalmente, o Gonzo’s Quest oferece uma experiência muito diferente de outros jogos do gênero.

Como funciona o jogo?

O Gonzo’s Quest funciona de maneira diferente, se comparado com os demais jogos do gênero, em vez dos tambores clássicos, o jogo tem a chamada funcionalidade Avalanche, onde os símbolos aparecem nos tambores que estão caindo do topo. Após isso, os símbolos que formam uma combinação vencedora são destruídos e abrem espaço para que novos blocos de símbolos caiam a partir do topo.

Graças à funcionalidade Avalanche, o jogador pode conseguir várias vitórias consecutivas na mesma ronda. Além disso, cada vez que os novos símbolos são adicionados aos tambores, o multiplicador aumenta. Todas as rondas começam com um multiplicador de 1x (com exceção das rondas grátis). O multiplicador aumenta com as vitórias consecutivas na mesma ronda do jogo para 2x, 3x, sendo 5x o máximo possível a ser atingido fora das rondas grátis.

Além da “Avalanche” existe a funcionalidade “Queda Livre”, que se refere às rodadas grátis que o jogador pode receber de bônus. Eles são acionados quando o jogador posa em três símbolos de dispersão de quedas livres em qualquer lugar da tela. Isso dá o direito a 10 rodadas grátis, acompanhadas por multiplicadores, o que aumenta bastante as chances de vitória. Contudo, pode ser bem difícil acionar essa funcionalidade, já que os símbolos de Queda Livre devem formar uma combinação vencedora dentro de uma mesma linha, algo que depende bastante da habilidade dos jogadores, sendo algo bastante complicado de ser feito simplesmente por sorte ou acaso.

Com todas essas variedades, a jogabilidade do Gonzos Quest dificilmente se torna entediante e repetitiva para os apostadores, o que faz muitos fãs de cassino (experientes ou não) buscarem bastante por esse tipo de jogo.