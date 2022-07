Drogaria São Vicente realiza arraial com alegria, comidas típicas e preços baixos

Capinópolis, Minas Gerais. A Drogaria São Vicente promoveu uma arraial que espantou a tristeza nesta quinta-feira (28.jul.2022). Muita dança, alegria, comidas típicas, cuidados com a saúde, e preço baixo — é claro! São 60 anos de tradição e respeito ao consumidor capinopolense.

Assista:

A festança tem o objetivo de reunir os clientes, amigos e parceiros comerciais da Drogaria São Vicente. A criançada não ficou de fora!

Antes da tradicional quadrilha caipira com os integrantes do Grupo Conviver, houve um aquecimento com a tia Grazi. Em seguida, a festa ficou ainda mais animada!

Além de show ao vivo, houve sorteio de prêmios e até premiação para os melhores dançarinos.

O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, e o vice-prefeito Jaisson, têm uma história pessoal com a Drogaria São Vicente.

“É uma drogaria tradicional, de uma família tradicional em Capinópolis. Eu trabalhei nesta farmácia em 1985, trabalhei aqui por um ano, então, também fazemos parte desta história”, disse o prefeito Cleidimar.

“Aqui foi o primeiro emprego da minha esposa, ela tinha 18, 19 anos. É um prazer para nós estar participando aqui”, destacou Jaisson Souza.

Os empresários José Luiz e Lívia Fontoura receberam os amigos e clientes de uma forma calorosa.

Lívia Fontoura relembrou o pai, Vicente de Paula Fontoura, fundador da drogaria. “Estamos comemorando, são sessenta anos. Tem quinze anos que eu e o José Luiz estamos aqui, tomando frente. Isso, para nós, é muito gratificante”.

O empresário e farmacêutico José Luiz afirmou que o evento é uma forma de retribuir o carinho e fidelidade dos clientes.

O arraial da Drogaria São Vicente já está se tornando uma gostosa tradição em Capinópolis, e novas edições devem ser realizadas.

Fotos:

Este material foi produzido pela Tudo Em Dia Produções, e adota uma linguagem comercial