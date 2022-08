Uberlândia: O Teatro Mágico fez público vibrar com show voz e violão

Uberlândia, Minas Gerais. O Teatro Mágico apresentou sua nova turnê “Luzente” em Uberlândia. A apresentação acontece no Teatro Municipal.

Fernando Anitelli apresentou grandes sucessos do grupo com voz e violão. A desenvoltura do artista, e sua presença de palco encantaram o público de Uberlândia e região.

Veja o sucesso de O Teatro Mágico — Zazulejo:

O disco Luzente

O álbum rompe um hiato de 5 anos e inaugura uma nova era para o grupo, com uma sonoridade mais pop, moderna e dançante. O disco “Luzente” foi gravado no Rootsans Studios, em São Paulo, com produção de Fernando Anitelli e Daniel Santiago.