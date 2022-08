CRV Industrial promove “Dia de Campo” com informação e estreitamento de laços com colaboradores

Dia de Campo da CRV foi realizado em diversas áreas rurais onde a CRV atua | Foto: Divulgação

Minas Gerais. O Departamento de Recursos Humanos e a Segurança do Trabalho, juntamente com a supervisão de mão de Obra Rural da usina CRV Industrial, efetuaram uma DDS (Diálogo Diário de Segurança) diferente, levando informações aos colaboradores do campo, socializando, e abordados temas como: organização e limpeza; assiduidade, benefícios, jornada de trabalho/paradinhas e a segurança no trabalho.

Os encontros foram realizados no dia 26 de julho na Fazenda Buriti, com a equipe Rural Ituiutaba I; no dia 28 de julho na Fazenda Paranaíba, com a equipe Rural Capinópolis, e em 02 de agosto na fazenda Arizona, com a equipe Rural Ituiutaba II.

“Nossa ideia é aproximar os colaboradores, fazendo-os perceber e sentir que são parte do processo produtivo da CRV Industrial”, disse a coordenadora de Recursos Humanos da CRV Industrial, Michelle Pereira.

