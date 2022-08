Ituiutaba: veículos são incendiados durante a madrugada na Rua 32

Bombeiro combate incêndio em veículos na Rua 32, no Centro de Ituiutaba | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Na madrugada desta terça feira, 02 de agosto de 2022, por volta das 2h20, o 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Ituiutaba, foi acionado para combater um incêndio em veículo na rua Trinta e dois, no Centro da cidade.

Os bombeiros se deslocaram para o endereço, onde se depararam com dois veículos estacionados em via pública, sendo um deles completamente em chamas e o outro com a parte traseira consumida pelo fogo.

Rapidamente os bombeiros realizaram o isolamento do local, e utilizando as mangueiras do caminhão de combate a incêndio, extinguindo todas as chamas, finalizando com o rescaldo. O trabalho dos bombeiros garantiu a segurança do local.

Causa do incêndio aos veículos no Centro de Ituiutaba pode ter sido criminoso

Segundo relato de testemunhas, o incêndio pode ter sido criminoso, porém o possível autor não foi identificado.

A Polícia Militar compareceu ao local para apuração dos fatos. Ninguém ficou ferido.