Eleitores de André Janones podem garantir vitória de Lula no 1º turno

André Janones, deputado federal do Avante e pré-candidato à Presidência

Ituiutaba, Minas Gerais. O deputado federal por Minas Gerais, André Janones (Avante), ganhou os holofotes nos últimos dias.

Mesmo com apenas 1% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na semana passada, André Janones pode desistir da corrida eleitoral, apoiando Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A campanha do candidato petista trabalha para tentar ganhar no 1º turno — para isso, Lula teria que ter um voto a mais que a soma dos demais candidatos. Se os eleitores de Janones migrarem para o petista, ele tem mais chances de não precisar do segundo turno.

“O entendimento é que há espaço para o diálogo, para o entendimento e para uma ampla e construtiva convergência programática em temas fundamentais para a reconstrução do Brasil”, diz texto enviado pela equipe de Lula.

Quem é André Janones?

O advogado André Janones é de Minas Gerais, especificamente da cidade de Ituiutaba. Foi candidato à prefeitura de Ituiutaba em 2016, mas perdeu para Fued Dib, amargando 13.759 votos.

Ganhou destaque nacional durante a greve dos caminhoneiros, chegando à Câmara dos Deputados com 178.660 votos.

Além do Avante, já foi filiado ao PT (2003-2012) e ao PSC (2012-2018). Ao comentar sua saída do PT, acusou o Partido dos Trabalhadores de ser uma “seita”.

Grande engajamento nas redes sociais

Janones tem cerca de 8 milhões de seguidores no Facebook, fica atrás do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 14 milhões, mas à frente de Lula, que soma 4,9 milhões. No Instagram, o deputado mineiro tem 2 milhões de seguidores e no Twitter, 149 mil.