Cantor sertanejo Lucas Guedes morre após sofrer infarto

Cantor sertanejo Lucas Guedes

Lucas Guedes, cantor sertanejo de 32 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (4) após sofrer dois infartos. O artista morava em Porto Ferreira, São Paulo e a notícia foi anunciada pela esposa, Karina Santana.

Segundo Karina nas redes sociais, o cantor passou mal na quarta-feira (3). “Estava com muita dor, sofreu um começo de AVC e um infarto, internou… teve outro infarto essa noite e não resistiu”, escreveu.

O corpo do sertanejo é velado na funerária Uniprev Santa Luzia desde 10h30. O sepultamento será às 16h no Cemitério Cristo Rei (Novo). Um dos sucessos do cantor é a música “Constelação de Cachaceiro”.

Com informações de Luiza Lemos / IG.