Ituiutaba: pai mata o filho com facada e deixa corpo em frente PS

Pai golpeou o filho com facada e deixa corpo em frente pronto socorro de Ituiutaba | Foto: Reprodução

Ituiutaba, Minas Gerais. A polícia procura por um homem de 55 anos que assassinou com uma facada no peito o próprio filho, de 18 anos, nesta quinta-feira (4.jul.22). O corpo foi achado no banco traseiro do carro da família, que foi deixado pelo suspeito em frente ao Pronto Atendimento de Ituiutaba.

Uma viatura que deixava a unidade de saúde, no início da tarde, foi abordada pela mãe da vítima que contou que, durante a madrugada, pai e filho se desentenderam na casa onde eles moram e, por volta das 5h, saíram no veículo do casal e não retornaram para a residência. Já por volta de 12h, um sobrinho dela passou pelo hospital e viu o carro estacionado e com manchas que pareciam de sangue nas porta.

Com a chave reserva do veículo, a mulher indicou onde estava o Fiat Siena e os policiais militares foram averiguar a situação, encontrando no banco o corpo do jovem no banco traseiro e completamente sujo de sangue. O médico de plantão do Pronto Atendimento foi chamado até o carro e constatou a morte.

Foi constatada uma perfuração no peito da vítima e uma faca, com sangue na lâmina, foi encontrada dentro do carro. A PM fez buscas na cidade, mas o suspeito não foi localizado.

Ainda em conversa com os policiais, a mãe relatou que o filho era usuário de drogas e causava muitos transtornos à família, se envolvendo em brigas e, inclusive, chegando a ameaçar parentes. Ainda conforme a polícia, ele já tinha passagens por furto, roubo e tráfico.