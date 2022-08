Tupaciguara: casal desaparecido é encontrado após acidente

O casal desaparecido foi identificado como Luiz e Celma | Foto: Reprodução

Tupaciguara, Minas Gerais. Bombeiros de Araguari encontraram um casal que estava desaparecido desde a última terça-feira (02). O casal de idosos, 78 e 74 anos, estavam em Uberlândia para uma consulta médica e retornavam para Tupaciguara.

O veículo que transportava o casal Luiz e Celma foi visto pela última vez na terça-feira, às 16h21, na BR-365, quando passavam por um posto de combustível.

Segundo os bombeiros, o motorista saiu da pista na altura do km 70, da BR-452, adentrando em uma mata fechada. O helicóptero dos bombeiros já havia tentado encontrar os desaparecidos, no entanto, sem êxito.

“Segundo a dona Celma, houve um acidente e o veículo saiu da pista, entrando numa mata fechada, quebrando árvores e arbustos”, disse a assessoria dos bombeiros.

O carro ficou danificado, no entanto as vítimas estão conscientes, orientadas, e com lesões leves de desidratação.

Veja o local onde o casal desaparecido foi encontrado