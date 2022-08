Homem mata ex a facadas após ser denunciado por agressão

Segundo a PM, o tatuador estava com a mesma roupa do dia do crime e o tênis tinha vestígios de sangue

Minas Gerais. Uma mulher foi morta a facadas na frente do irmão, de 16 anos, dentro da própria casa, no bairro Cardoso, em Belo Horizonte. O principal suspeito do assassinato de Emilly Luiza Ferrete Fernandes, 25, é o ex-namorado Thales Tomás do Vale, 29, denunciado à polícia por ela pelo crime de agressão, dois dias antes do assassinato.

Ele foi preso na manhã de hoje em um motel na capital mineira, mas ainda não tem defesa constituída — portanto, não foi possível ouvir sua versão sobre o caso. Na chegada à delegacia, ele foi questionado pela imprensa sobre o que diria à família e afirmou: ‘Fui covarde.

A faca utilizada no crime ainda não foi localizada. De acordo com a polícia, o ex-companheiro de Emily, 25, mora nos Estados Unidos e veio ao Brasil para fazer um curso de tatuagem. Ele não aceitava o fim do relacionamento, que terminou em julho.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões

O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)

O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher

O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher

O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole