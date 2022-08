Pm prende motorista envolvido em acidente que resultou na morte de jovem de Capinópolis

Homem preso no final da manhã deste domingo (07) em uma mata próximo à rodovia MGC-154

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) de Capinópolis prendeu um homem de 52 anos, envolvido em um acidente que resultou na morte de uma adolescente na noite do último sábado (06.ago.22). O acidente envolvendo um veículo de passeio e uma motoneta Honda Biz ocorreu por volta de 19h na MGC-154, entre Capinópolis e Cachoeira Dourada.

João Paulo Martins era o condutor da motoneta, e a jovem Yasmin Miquelina, 16 anos, era passageira. Ambos voltavam de Cachoeira Dourada, onde era realizada uma partida de futebol de grama. Uma fonte de Cachoeira Dourada informou ao Tudo Em Dia que Yasmin assistiu à partida.

Eles foram atingidos na traseira por um Chevrolet Prisma. Yasmin Miquelina ficou gravemente ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foi acionado. Os socorristas chegaram ao local do acidente, mas encontraram a jovem Yasmim sem vida. João Paulo, condutor da motoneta, fraturou três costelas e teve várias escoriações pelo corpo — ele foi encaminhado ao Hospital São José, em Ituiutaba.

O motorista do Chevrolet Prisma, cor branca, após visualizar a tragédia, saiu do carro e se escondeu em uma mata próxima. Várias latas de cerveja foram encontradas no interior do carro.

A Polícia Militar Rodoviária e a PM de Capinópolis foram acionadas.

O Tudo Em Dia apurou que o motorista é Vanderlei de Souza, 52 anos, natural de Andirá-Pr. Ele presta serviços em uma empresa da região.

No final da manhã deste domingo (07.ago.22), a PM prendeu o envolvido. Ele será encaminhado à delegacia de plantão em Ituiutaba. Vanderlei de Souza deve responder por homicídio culposo.

Motorista do Chevrolet Prisma fugiu sem dar assistência aos feridos

Jovem era caseira e amada pela família

Yasmin Miquelina | Foto: Instagram

A tragédia que resultou na morte da jovem Yasmim chocou Capinópolis. A família, conhecida na cidade, está em estado de choque. Orações e pedidos de conforto são enviados aos entes queridos da jovem Yasmim.

O condutor da motoneta enviou um vídeo à família:

O velório de Yasmin deve ter início na tarde deste domingo, após às 16h.