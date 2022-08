Ituiutaba: bombeiros combatem diversos incêndios florestais no fim de semana

Bombeiro atuando no combate a incêndios em Ituiutaba | Foto: Bombeiros

O tempo seco, aliado a baixa umidade relativa do ar e aos fortes ventos, tem contribuído para o aumento no número de incêndios florestais na região.

No último sábado (06), por volta das 19h o 2º Pelotão de bombeiros de Ituiutaba foi acionado para combater um incêndio em vegetação no entroncamento da BR-154 com a BR-365.

Segundo relatos do solicitante o fogo incidia sobre o pasto próximo à rodovia. De imediato uma guarnição de bombeiros se deslocou para o local e constatou que se tratava de um incêndio com chamas altas que atingia uma densa pastagem e árvores de grande porte na entrada da cidade de Ituiutaba.

Por duas horas os militares combateram as chamas com abafadores e bombas costais, conseguindo debelar o incêndio, evitando assim que a fumaça pudesse atingir a rodovia e colocar em risco o trânsito no local.

No domingo, 07 de agosto, também foi registrado um grande incêndio florestal próximo a Avenida Napoleão Faissol, no bairro Jardim Europa 2.

Bombeiros atuaram no combate a incêndios florestais

Bombeiro atuando no combate a incêndios em Ituiutaba | Foto: Bombeiros Bombeiro atuando no combate a incêndios em Ituiutaba | Foto: Bombeiros