Projeto leva peças de teatro infantis para escolas públicas de todo o Brasil

Estudantes de escolas públicas de Uberaba (MG), com idades entre 08 e 12 anos terão a oportunidade de assistir a duas peças teatrais gratuitas: “Prevenção Bullying” e “Reciclando Ando”.

O projeto “Teatro Itinerante – Diversão e Cultura em Cena” em parceria com a Crown – uma das mais importantes fabricantes de latas de alumínio para cerveja, refrigerantes, sucos e chás, do Brasil – é idealizado e realizado por Cepar Cultural e pretende levar arte, cultura e entretenimento para jovens de todo o país.

“Abordar temas de importância social e gerar reflexão por meio de brincadeiras é a melhor forma de mudar atitudes e conscientizar as próximas gerações. A ideia com esse projeto é que os participantes entendam como simples atitudes podem fazer a diferença, seja para combate ao bullying, ou pela consciência ambiental e sustentabilidade” conta o diretor do projeto.

Prevenção Bullying

Um em cada dez estudantes brasileiros é vítima de bullying na escola. Na maior parte, os casos começam silenciosos, e por isso, são mais graves e precisam de muita atenção. Por isso, para desmistificar o assunto, o projeto trará o tema de forma leve para as crianças. A ideia é que os pequenos espectadores participem todo o tempo das dinâmicas, tornando o espetáculo interativo e divertido.

Um comitê de sábios, formado pelas próprias crianças da plateia, será responsável por analisar atitudes que, muitas vezes, parecem inofensivas, mas na verdade são bullying e magoam os outros. As atividades permitem com que os participantes desenvolvam habilidades como empatia, negociação, diálogo e respeito às diferenças.

Reciclando Ando

Abordar o tema da reciclagem com crianças demonstra, na prática, a relevância da contribuição de cada um na conservação do meio ambiente. Nesta peça, os pequenos espectadores participam de atividades e dinâmicas para descobrirem seu papel no futuro do planeta. Tudo é feito de forma interativa e lúdica, com o objetivo de mostrar a importância dos cuidados com o lixo produzido diariamente.

Por meio de ações como essa, as crianças percebem seu papel como agentes transformadores e reconhecem os efeitos das suas atitudes no mundo em que vivem, contribuindo para criar cidadãos que participam do processo de preservação do planeta, auxiliando no cuidado e na precaução da poluição no ar, na água e no solo.



Peça: “Prevenção Bullying”

Uberaba (MG)

Data: 08/08/2022

Horários: 10h e 13h

Local: Escola Municipal Reis Junior

Endereço: Praça Vitória, 401 – Espírito Santo



Data: 08/08/2022

Horários: 16h

Local: Escola Municipal Professora Niza Marquez Guaritá

Endereço: Rua Donaldo Silvestre Cicci, 628 – Conj. Manoel Mendes



Peça: “Reciclando Ando”



Data: 09 /08/2022

Horários: 07h30

Local: Escola Municipal Professora Niza Marquez Guaritá

Endereço: Rua Donaldo Silvestre Cicci, 628 – Conj. Manoel Mendes



Data: 09/08/2022

Horários: 10h30 e 13h30

Local: Escola Municipal Professor José Macciotti

Endereço: R. Topázio, 645 – Lourdes



Sobre a Crown Embalagens



A Crown Embalagens é uma das mais importantes fabricantes de latas de alumínio para cerveja, refrigerantes, sucos e chás, do Brasil.

Sua formação se deu através de uma Joint-Venture entre a Multinacional Americana do ramo de embalagens Crown Holdings, e a empresa Évora S/A, que atua no ramo de embalagens, extrusão de fibras e filamentos para aplicação em não tecidos e reflorestamento.

A Crown Embalagens está presente no Brasil desde 1996, ano que iniciou a fabricação de embalagens de alumínio para bebidas. Adotando modernos conceitos de gestão, é considerada referência mundial em termos de eficiência, qualidade, custos, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.

A empresa possui seis unidades fabris, localizadas em Cabreúva-SP (Latas), Estância-SE (Latas), Ponta Grossa-PR (Latas), Rio Verde-GO (Latas), Teresina-PI (Latas), Manaus-AM (Tampas) e a 7ª unidade está em construção na cidade de Uberaba-MG (Latas) com previsão de start up ainda em 2022.

Sobre o projeto Teatro Itinerante – Diversão e Cultura em Cena

Realização de espetáculos teatrais itinerantes e gratuitos em espaços alternativos e de livre acesso ao público de municípios brasileiros, buscando tornar o teatro infantil uma manifestação cultural que permita a integração, contato e a participação do público com a arte e a cultura.