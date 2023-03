2023 – Polícia Militar dá início ao Proerd em Capinópolis

Soldado Igor Muniz durante visita à Escola Tancredo Neves — Foto: PMMG/Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deu início à fase 2023 do Programa Educacional de Resistência às Drogas — PROERD.

O projeto social é realizado nas escolas públicas, e tem o objetivo de enraizar os princípios de combate às drogas junto aos estudantes.

Na última terça-feira (01.mar.23), a PMMG esteve nas escolas Higino Guerra e Tancredo Neves, levando orientações aos alunos do 5º ano.

Segundo o Soldado Igor Muniz— “essa semana foi a aula inaugural e teremos mais 9 lições, totalizando 10 lições. Ao final será realizada uma grande formatura, com premiações para os alunos destaque”.

A coordenação do PROERD fica a cargo do 54° Batalhão da Polícia Militar de Ituiutaba. O coordenador em Capinópolis é o Tenente Paulo Sérgio, comandante do 5º Pelotão da PM.

Fase do Proerd na Escola Higino Guerra

O Projeto

O PROERD é um programa educativo de prevenção ao uso de drogas e à violência nas escolas. A sigla significa “Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência” e foi criado em 1992 nos Estados Unidos, chegando ao Brasil em 1997.

O programa é desenvolvido em parceria entre a Polícia Militar, as escolas e as famílias, com o objetivo de ensinar aos estudantes habilidades de resistência à pressão dos colegas e à influência das drogas e da violência, além de promover a cidadania e a cultura da paz.

O PROERD utiliza uma metodologia lúdica e participativa para envolver os alunos em atividades práticas e teóricas sobre os efeitos das drogas e sobre as formas de resistência e prevenção.