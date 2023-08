197 cidades de Minas estão sob alerta de chuva forte com granizo

Minas Gerais está sob alerta de chuva forte com granizo nesta segunda-feira (21/8). A previsão é de chuva com precipitação de até 50 mm no dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai até às 10h de terça-feira (22/8) e vale para 197 cidades mineiras, espalhadas pelas regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades sob alerta