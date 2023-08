Operação foi lançada em conjunto com o Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis

A Polícia Militar realizou reunião no Sindicato Rural de Capinópolis nesta sexta-feira (25.ago.23), da qual participaram o presidente do Sindicato Rural de Capinópolis, produtores rurais locais e o Ten Cel Michel Leandro Abrão, Comandante do 54º BPM.

Na reunião foram tratados assuntos afetos à segurança no campo.

Após a reunião houve o lançamento da Operação “Proteção Rural”, contemplando a zona rural de Capinópolis com operações com foco na prevenção aos furtos e roubos no campo.