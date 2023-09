A Versão de roleta mais popular

Os jogos de casino online continuam a evoluir, por conta de uma tecnologia cada vez mais avançada e de um público cada vez mais exigente.

Os apostadores não querem simplesmente entrar em um site e fazer suas apostas online. Eles querem ter uma experiência de jogo divertida, interativa e imersiva.

Portanto, cabe aos desenvolvedores de software criarem jogos mais evoluídos, que possam responder à demanda dos usuários. Os jogadores deixaram de lado os jogos simples, sem cor, sem brilho e sem emoção. A questão é saber até onde poderá ir a criatividade dos providers? Parece que a viagem ainda agora começou

A Roleta online

O jogo da roleta – mesmo a preto e vermelho – sempre foi um dos jogos de mesa favoritos dos jogadores. Sites, como a Betway, tendem a apresentar uma vasta oferta de diferentes versões e variantes de roleta, considerando a popularidade em alta neste jogo.

É compreensível que assim seja. Afinal, estamos falando de um jogo muito simples, com regras bastante claras e instruções básicas de jogo.

O jogo da roleta passa por:

A aposta do jogador

O giro da roleta

O resultado do jogo

São três pequenos passos. Porém, à medida que o tempo vai passando, novas funcionalidades e apostas paralelas vão sendo incluídas no jogo da roleta, tornando cada vez mais difícil apontar qual será a versão atual mais popular.

As versões standard da roleta

Existem, como base, três versões padrão. É a partir de cada uma delas que os desenvolvedores vão criando novas variantes e adicionando recursos ao jogo.

A roleta europeia

Uma das versões favoritas do público. Esta predileção se explica pelo facto de ter um RTP (Retorno ao Jogador) de 97.30% – um valor bastante elevado. Mais ainda se o comparar com os caça-níqueis, por exemplo, que têm, em média, 95.50% a 96.50%.

A roleta europeia tem 37 casas: 1 casa verde com o zero (0), 18 casas vermelhas e 18 casas pretas, com os números de 1 a 36. O jogador pode fazer apostas internas e apostas externas, em números ou combinações.

A roleta americana

Embora o seu retorno ao jogador (RTP) seja de 94.74% (inferior ao da roleta europeia), muitos jogadores preferem esta versão por oferecer mais suspense e adrenalina.

A roleta americana tem 38 casas. A casa adicional, em relação à roleta europeia, explica a diferença na porcentagem de retorno ao jogador. São 2 casas verdes, com zero (0) e duplo zero (00) e 8 casas vermelhas e 18 casas pretas, com os números de 1 a 36.

O jogador pode fazer apostas internas e externas. Pode ainda fazer apostas anunciadas ou apostas paralelas.

A roleta francesa

Por fim, a terceira versão standard de roleta, é a roleta francesa. O design da roleta é o mesmo que o da roleta europeia: 37 cavaletes, com apenas um zero. A grande diferença é que nesta versão o jogador pode usar determinadas regras como La Partage ou en Prison, que vão aumentar, mais ainda, o retorno ao jogador.