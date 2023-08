Acidente com oito veículos fecha BR-381, local da tragédia com corintianos

A BR-381, rodovia Fernão Dias, está com a pista sentido Belo Horizonte fechada e uma faixa no sentido São Paulo interditada devido a um acidente envolvendo oito veículos na manhã desta terça-feira (22/8).

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, três carros, três carretas, um caminhão e uma van se envolveram na batida. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Uma das carretas tombou na pista e a carga ficou espalhada na rodovia.

O acidente ocorreu na altura do km 529,5, entre Igarapé e Brumadinho, na Grande BH, próximo ao local onde o ônibus que levava torcedores do Corinthians tombou e matou sete pessoas, na madrugada do último domingo (20/8).

Ainda não foi divulgado o número de feridos.

Às 10h, a Arteris atualizou a situação do rodovia. No sentido Belo Horizonte, a faixa da esquerda segue fechada para a atuação das equipes da concessionária. Há 7 km de engarrafamento. O trânsito flui na faixa da direita no sentido São Paulo e há 1 km de lentidão.