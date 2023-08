Acidente com ônibus de torcedores: delegado aponta negligência de motorista

O motorista do ônibus que transportava torcedores do Corinthians e que sofreu um acidente no último domingo (20/8), causando a morte de sete pessoas , pode ser indiciado por lesão corporal e homicídio culposos. A informação foi adiantada pelo delegado Helton Cota Lopes, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito, em coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira (24/8).

O condutor, de 39 anos, também é dono da empresa de ônibus. O veículo estava irregular e não tinha autorização para transporte interestadual de passageiros, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Além disso, conforme a Polícia Civil, o ônibus estava com pneus desgastados, poltronas sem cintos de segurançao e tacógrafo vencido. O equipamento obrigatório monitora informações importantes da viagem.

O chefe das investigações, no entanto, aponta negligência por parte do condutor do veículo. “Sem querer antecipar o juízo final, mas fazendo um exercício teórico, com tudo que já temos nos autos, é possível imputar ao motorista a prática da lesão corporal e homicídio culposos. Verifica-se que houve negligência pela falta desses equipamentos obrigatórios”, afirma Lopes. O delegado ainda revela que o motorista já responde por lesão corporal de um acidente de trânsito anterior.

A polícia investiga as acusações contra o motorista, inclusive a suposição de que ele tenha ingerido bebida alcóolica momentos antes da viagem, e aguarda o resultado dos exames toxicológicos. A principal hipótese continua sendo a de que o veículo teria perdido o freio, conforme relato dos próprios passageiros sobreviventes aos policiais após o acidente. “O que temos até o momento é a ausência de marca de freagem na pista. Ônibus não reduziu a velocidade no trajeto”, aponta o delegado. A perícia ainda vai confirmar se houve falha no sistema de frenagem.

Nesta quinta e sexta-feira (24/08), a Polícia Civil irá colher o depoimento de outras testemunhas do acidente. O resultado final das investigações deve ser divulgado na próxima semana.