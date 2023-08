Acidente com torcedores: congestionamento chega a 12 Km na Fernão Dias

Após a retirada das vítimas do acidente de um ônibus com torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo (20/8), o trânsito no local começa a ser liberado. Mas a fila de veículos no local ultrapassou os 12 km. O acidente aconteceu na Rodovia Fernão Dias, na altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, no sentido São Paulo. Sete pessoas morreram.

Segundo a Artemis, concessionária da via, a faixa da esquerda foi liberada para o tráfego e a da direita segue interditada para a atuação das equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que encerrou o trabalho no local com a retirada de todas as vítimas.

A PRF segue na região para atuação na rodovia. Não há informações sobre quando o ônibus, que tombou após perder os freios, será retirado.

Mais cedo, o tenente Fernando Fróis, dos Bombeiros, informou que alguns torcedores ficaram presos sob o veículo. A equipe foi acionada por volta das 3h. O trabalho de remoção dos corpos encerrou às 10h40.

Por volta das 9h, a concessionária informou aos motoristas uma rota alternativa, via BR-262, MG-050 e MG-431. No km 497 da rodovia Fernão Dias, o motorista deve acessar a BR-262 e seguir pela rodovia até a MG- 050, sentido Itaúna. De Itaúna, o condutor deve trafegar em direção Itatiaiuçu pela MG-431 até o entroncamento da rodovia Fernão Dias no km 536.