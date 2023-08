Acidente com torcedores do Corinthians: nove pessoas seguem internadas

Dos 27 feridos no acidente envolvendo um ônibus que levava torcedores do Corinthians na BR-381, entre Igarapé e Brumadinho, na Grande BH, na madrugada desse domingo (20/8), nove seguem internados em hospitais da Região Metropolitana. Sete pessoas morreram.

Segundo a prefeitura de Betim, 17 vítimas foram encaminhadas para o Hospital Público Regional, sete para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e uma para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis.

Das sete vítimas internadas na UPA Norte, seis receberam alta. Uma foi transferida no início da tarde de ontem ao Hospital Regional para a realização de exames complementares. O quadro de saúde da vítima permanece estável e ela segue em acompanhamento no hospital. Com isso, não há nenhum paciente vítima do acidente internado na UPA Norte.

A vítima encaminhada à UPA Teresópolis também foi transferida na tarde de ontem para o Hospital Regional para passar por exames complementares. O quadro de saúde desse paciente também segue estável e ele permanece em acompanhamento no hospital. Com isso, não há nenhum paciente vítima do referido acidente internado na UPA Teresópolis.

Do total de 19 vítimas encaminhadas para o Hospital Regional – contando com os dois pacientes provenientes das UPAs -, dez receberam alta e uma, que apresentava quadro leve, optou por deixar a unidade.

Um dos pacientes permanece em estado grave, internado no CTI, e os demais apresentam quadro estável. Todos os internados seguem recebendo os devidos cuidados médicos. As informações detalhadas sobre o estado de saúde dos pacientes estão sendo repassadas diretamente aos familiares e/ou responsáveis.

Em Contagem, duas vítimas receberam atendimento em um hospital da cidade e foram prontamente liberadas.

Uma vítima em estado grave foi encaminhada para o Hospital João XXIII, em BH. Ele está internado e o estado de saúde não foi atualizado.

O acidente

Um ônibus com torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando ao menos sete pessoas e deixando 36 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O Corpo de Bombeiros e a PRF divergem sobre o número de ocupantes. O primeiro informa 43; o segundo, 48.

Inicialmente, foi divulgada a informação de que, no local, sete pessoas morreram. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado dando conta de oito mortos ao todo. Às 11h, a polícia publicou uma errata informando que se tratavam mesmo de sete mortes.

O transporte particular retornava depois da partida de sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, a 60 quilômetros do local do acidente.